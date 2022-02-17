Під час другого пленарного засідання четвертої сесії, яке відбулося 15 лютого, депутати Тернопільської обласної ради прийняли рішення щодо забезпечення територіальної оборони приміщеннями та коштами, ухвалили програми і звернення до вищого керівництва держави з чітким переліком кроків, які необхідно запровадити на загальнонаціональному рівні.

– Я дякую усім фракціям і депутатському корпусу за оперативність, бо за короткий час нам вдалося оперативно зібрати сесію і проголосувати вкрай важливі рішення. Тернопільська обласна рада готова стати на захист територіальної цілісності Української держави. Ми також звертаємося до центральної влади, аби в жодному разі не йти на поступки ворогу, не піддаватися на тиск і шантаж з боку РФ, адже зрадницькі Мінські домовленості є для нас реальною загрозою,– зазначив Михайло Головко.

Так, під час сесії з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень для забезпечення потреб підрозділів територіальної оборони в Тернопільській області.

– 2 мільйони гривень з обласного бюджету ми спрямували на забезпечення заходів з формування та розміщення підрозділів окремої бригади територіальної оборони на території Тернопільської області у рамках виконання програми сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022–2024 роки, — розповів Михайло Головко.

Окрім цього, під час сесії прийняли звернення до вищого керівництва держави щодо відсічі московській агресії, у якому закликали: створити Ставку Верховного Головнокомандувача Збройних сил України; провести необхідні мобілізаційні заходи та навчання, до яких залучити резервістів, демобілізованих учасників бойових дій та бійців добровольчих батальйонів; невідкладно провести позачергову сесію Верховної Ради України і ухвалити закони про збільшення оборонного замовлення; ліквідувати промосковську «п’яту колону» в Україні, зокрема заборонити діяльність громадських організацій, політичних партій, ЗМІ та публічних осіб, які прямо закликають до капітуляції, порушення територіальної цілісності та суверенітету України; внести зміни до Державного бюджету України в частині збільшення фінансування потреб Збройних сил України; наповнити стратегічні запаси харчового, речового, медичного, бойового та інших видів забезпечення; забезпечити фінансування курсів із початкової військової підготовки та курсів надання домедичної допомоги для добровольців із цивільного населення за місцем постійного проживання; забезпечити фінансування державного оборонного замовлення тощо.

Також депутати Тернопільської обласної ради ухвалили програму сприяння 2 батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України у виконанні службово-бойових завдань на 2022–2024 роки; підтримали проєкт рішення «Про обласну програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022–2024 роки».

– Ми всі розуміємо, що сьогодні існує гостра необхідність удосконалення теоретичної і практичної підготовки особового складу військових частин (підрозділів) сил територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, — наголошує Михайло Головко, — Територіальна оборона є невід’ємною складовою оборони України. У зв’язку зі складною внутрішньополітичною обстановкою в державі, активізацією диверсійних та інших незаконно створених збройних формувань виникає нагальна потреба у вжитті додаткових заходів для удосконалення системи територіальної оборони в області, охорони об’єктів регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, удосконалення теоретичної і практичної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад і їх матеріально-технічного забезпечення для виконання ними завдань за призначенням, що потребує здійснення додаткового фінансування з обласного бюджету.

Окрім цього, депутати Тернопільської обласної ради підтримали ініціативу Михайла Головка щодо ухвалення меморандуму про співпрацю між Тернопільською обласною радою, Тернопільським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, 105-ою окремою бригадою територіальної оборони (в/ч А7033), 44-ою окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола (в/ч А3215) щодо реалізації заходів для зміцнення обороноздатності Тернопільщини.