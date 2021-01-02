Вчора уся свідома українська спільнота відзначила 112-ту річницю від дня народження Провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

Біля пам’ятника голови проводу ОУН зібралися духовенство, очільники області та міста, керівництво та депутати обласної ради, громадськість.

Священнослужителі відправили панахиду та склали спільну молитву за усіх борців за волю України.

“Степан Бандера був і є провідником нації, уособленням та символом боротьби за незалежність нашої держави. Його постать настільки потужна, що ще й досі вона не дає спокою нашим ворогам. Усе його життя було сповнене безкомпромісної боротьби за цю найвищу мету — бачити Україну вільною та суверенною. Степан Бандера був і залишається у серцях українців символом нації. Він – наш прапор боротьби за незалежність,- наголосив голова обласної ради Михайло Головко. – На останній сесії Тернопільська обласна рада прийняла звернення до центральної влади повернути звання Героя України (посмертно) Степану Бандері та Роману Шухевичу. І це повинно бути зроблено – ми не відступимо».