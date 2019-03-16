Народний депутат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко вважає, що антикорупційні органи України упродовж п’яти років свого існування показали повне фіаско.

Як зазначає свободівець, українці зневірилися та не бажають більше підтримувати олігархів, які нахабно обкрадають наших військових.

– Після того, як Україна обрала нового президента та парламент, усі очікували, що дійсно настануть зміни та поборють корупцію. На жаль, новостворені антикорупційні органи, на які покладалася така шалена надія, стали ще одним розчаруванням. Адже на сьогодні в Україні є 7 антикорупційних органів, які займаються розслідуванням відповідних скандалів, тобто злочинів, за які мали б притягувати до відповідальності. Це п’ять років очікувань та зіпсованого часу. Через це в людей опускаються руки і вони не вірять нікому. Сьогодні влада та антикорупційні органи, на які потрачені десятки мільярдів, дискредитовані. Зокрема, на їхнє функціонування та високі заробітні плати. У кінцевому результаті віз, де стояв, там і стоїть, а корупціонери собі спокійно ходять та потирають руки. Ніхто нікого не притягує до відповідальності. Тому наша країна і деградує. Найбільше боляче, що це діється саме під час п’ятирічної війни, коли волонтери, пенсіонери, кожна українська сім’я по копійці збирають кошти на допомогу нашим солдатам. Україна бачить, що під час війни грабують армію, стає видимою національна зрада. Те, що ця інформація викрилася спеціально перед виборами, не виправдовує корупціонерів, які є найближчим оточенням президента. Адже одна країна воює, віддає останнє, а інші мародери на тому купують маєтки, відкривають офшорні рахунки – це злочин і моральна деградація. Тому Україна не може в таких умовах виграти війну. Не дарма Петлюра казав: «гірше, ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди», які сьогодні представляють найвищі державні посади, «роз’їдають» та знищують нашу державу зсередини, – зауважив Михайло Головко.

Нардеп переконаний, що саме через олігархів українці не бачать шансу на краще життя, тому, на його думку, громадяни заслуговують на живе спілкування із депутатами, яке допоможе краще зрозуміти населення та його проблеми.