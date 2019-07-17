Михайло Головко організував свято для жителів міста Почаїв, разом відсвяткували 569 річницю від дня заснування містечка.

Народний депутат привітав людей з Днем міста та організував для них розваги на будь який смак.

-Я вам бажаю процвітання, достатку, злагоди, любові, а найголовніше – мирного неба над вашими головами. Щоб ви не знали що таке війна, щоб ми з вами були останнім поколінням, яке воює і бореться за нашу державу. Щоб вже наші діти жили, як господарі на своїй Богом даній землі, щоб вони пишалися Україною, а ми раділи за них, – каже кандидат у народні депутати від ВО “Свобода” по 164 виборчому округу Михайло Головко.

Михайло Головко зазначив, зараз українці переживають складний час, період у який важливо об’єднати свої сили та разом протистояти ворогу. Парламентарій наголошує, потрібно запобігти проросійському реваншу, тому саме вирішенням цього питання, у першу чергу буде займатись у Верховній Раді України.

– Тому наше завдання сьогодні продовжити незважаючи на тези, в тому числі нової влади, яка не бачить української України. Яка розповідає нам про чергові Мінські домовленості, яка розповідає про те, що нам потрібні домовленості з Путіним. Ні! Україна має бути українською не тільки за формою, а й за змістом всередині. І тому ми сьогодні повинні прикладати усіх зусиль, щоб її розвивати, розбудовувати. Щоб у нас був дійсно український парламент. Бо сьогодні проукраїнсько налаштований депутат має неймовірну вагу, – каже Михайло Головко.

Міський Голова Почаєва- подякував нардепу за активну громадську позицію, сумлінну працю на благо України та з нагоди свята вручив подяку.

Саме за підтримки Михайла Головка відбулось святкування Дня народження Почаєва. Тут кожен міг знайти розвагу на свій смак. І дорослі, і малі розважались та насолоджувались святом. У місті нардепа підтримують, містяни запевняють, голосуватимуть саме за Михайла Головка, оскільки за час перебування при владі зарекомендував себе як відповідального та відкритого до діалогу чиновника.

– Я за нього голосував. І буду голосувати., – каже мешканець Почаєва пан Микола. – Через те, що ми сказали, що він не зазнався і помагає. Навіть як він виступає, нічого пустого не каже, так як багато депутатів.

Михайло Головко запевняє, на досягнутому не зупинятиметься. Оскільки є ще багато справ, які потрібно вирішити та реалізувати. І надалі працюватиме на благо людей та округу.