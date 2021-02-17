Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у робочій зустрічі із представники міжфракційного депутатського об’єднання «Тернопільщина», яка відбувалася у Києві.

Під час обговорення перспектив розвитку краю голова обласної ради також презентував концепцію відновлення роботи аеропорту.

– Презентував у Верховній Раді України концепцію будівництва аеропорту в Тернополі. Розвиток авіації в обласному центрі – одне із наших першочергових завдань. Запуск роботи летовища був одним із ключових завдань у мої програмі, коли мене обирали на посаду голови обласної ради. Переконаний, лише разом, об’єднавши зусилля усіх гілок влади, народних депутатів та керівництва держави, нам вдасться втілити у життя цей амбітний проект. Окрім того, обговорили проекти, здатні забезпечити соціально-економічний розвиток Тернопільщини, питання ремонту доріг та розвитку туристичного потенціалу нашого краю. Підняли також проблему медичного забезпечення. Зокрема, облаштування обласної інфекційної лікарні, – повідомив Михайло Головко.

Нагадаємо, на попередній сесії Тернопільської обласної ради ухвалили рішення про утворення ТОВ «Аеропорт», яке займеться пошуком інвестора. Аби аеропорт відповідав міжнародним нормам, потрібно добудувати 500 метрів смуги у довжину та розширити її на 3 метри. Тоді Тернопіль зможе приймати літаки майже всіх категорій.