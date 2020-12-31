Депутатський корпус на чолі з головою облради Михайлом Головком звертається до президента Володимира Зеленського з проханням повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави Роману Шухевичу та Степану Бандері (посмертно).

У жовтні 2007 року та січні 2010 року – за каденції третього президента України Ющенка Віктора Андрійовича, було підписано Указ про присвоєння звання Героя України (посмертно) Шухевичу Роману Осиповичу та Бандері Степану Андрійовичу, однак, у квітні того ж року, з приходом до влади антиукраїнського режиму Януковича, Донецький окружний адміністративний суд ухвалив постанову, яким визнав незаконним присвоєння відповідних звань, аргументуючи своє рішення тим, що звання присвоїли з порушенням вимог чинного законодавства України.

Касаційні скарги Ющенка Віктора Андрійовича, Шухевича Юрія (сина головнокомандуючого УПА Шухевича Романа), Бандери Степана (онука Бандери), Всеукраїнського об’єднання «Свобода» і низки громадян України на дані судові рішення залишені судом без задоволення. Окрім цього, п’ятий президент України Петро Порошенко так і не повернув звання Героя України Шухевичу Роману Осиповичу та Бандері Степану Андрійовичу, незважаючи на направлені численні звернення Тернопільської обласної ради.

– Без Степана Бандери та Романа Шухевича не було б України. На їхніх вчинках, звитягах, героїзмі виховувалися та продовжують виховуватися цілі покоління, а гасло Бандери «Слава Україні!» стало національним. Він запалив мільйони сердець до боротьби – взяти у руки зброю й захищати рідну землю й свої сім’ї. Вороги України навіть сьогодні бояться ідей та гасел Бандери – побудови самостійної соборної держави. Скасування звання Героя України, присвоєного Бандері та Шухевичу, можна порівняти із відмовою визнавати Героями України сьогоднішніх військових, які на Донбасі захищають територіальну цілісність України. Просимо не повторяти помилок попередніх Президентів України задля відновлення справедливості повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Шухевичу Роману Осиповичу та Бандері Степану Андрійовичу – за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу! – зазначив Михайло Головко.

Відповідне звернення до президента України прийнято на третьому пленарному засіданні першої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання.