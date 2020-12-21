Голова обласної ради Михайло Головко підписав тристоронню Угоду про співробітництво між Фондом розвитку підприємництва, Тернопільською обласною радою та Тернопільською обласною державною адміністрацією.

Цей документ – вагома підтримка для бізнесу Тернопільщини, переконаний Михайло Головко.

– Малий та середній бізнес – запорука розвитку економіки й, відповідно, наповнення місцевих бюджетів. Угода, яку ми підписали, є надзвичайно важливою для бізнесу краю, адже, підприємці зможуть брати кредити, а держава буде компенсуватиме їм відсоткові ставки. Це дасть можливість бізнесу крокувати в ногу з передовими світовими тенденціями й гідно конкурувати на міжнародних ринках. Створення сприятливого клімату для ведення підприємництва – одне із головних завдань для обласної ради. Ми готові вести діалог з бізнесом, налагоджувати співпрацю та робити все можливе, аби підприємці могли працювати, – зазначив Михайло Головко.

Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон підкреслив, що підписана угода допоможе підприємцям отримати фінанси для підтримки, розвитку та розширення бізнесу.

– Угода про співробітництво, яку ми підписали, дає підприємцям можливість у наступному році розраховувати на підтримку. З боку нашого фонду ми зробимо все можливе, аби провести консультації, обговорення, семінари, щоб представники бізнесу могли отримати так необхідний їм фінансовий ресурс, – пояснив Андрій Гапон.