У п’ятницю, 1 січня, у Тернополі відзначили 112-ту річницю з дня народження провідника ОУН, Героя України Степана Бандери.

З цієї нагоди біля пам’ятника Бандері зібралися духовенство, представники влади, громадськість.

Участь в урочистостях взяв й голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Сьогодні ми тут зібралися, аби віддати честь і вшанувати пам’ять батька українського народу, лідера ОУН, символу боротьби за Україну Степана Андрійовича Бандеру. Вже понад 60 років після смерті Бандери його прізвище та ім’я досі, лунаючи, заганяє у страх ворогів України, які ненавидять все те, що він собою представляє. Хто такий Бандера? Син священника, українець, який виховувався в українських традиціях, ходив до української церкви, мріяв, що колись Україна буде вільною. Він готував себе та загартовував до майбутньої боротьби, до тих випробувань та катувань, які можуть його очікувати. Ще з юнацьких років Степан Бандера відзначався лідерськими здібностями та міцним характером, він вів за собою людей. Степан Андрійович став оплотом боротьби, в той же час прискіплива увага ворогів підняла його прізвище на всю Україну. Його до страти засудила польська влада. Після цього Гітлер засадив Бандеру у в’язницю, а КГБісти вбили. Вбила тіло, але не дух. Не ту ідею, з якою він жив, з якою творив, яку він втілював. Це ідея українського націоналізму, яка устами Бандери передалася до сьогодення, а її мета – визволення України, її самодостатність, – зазначив Михайло Головко.

Голова Тернопільської обласної ради також наголосив на тому, що, визнаючи Бандеру, українці повинні продовжувати виховувати покоління на його вчинках, звитягах та героїзмі.

– Я пишаюся тим, що я «бандерівець». Визнаючи Бандеру, ми маємо жити, любити, творити так, як він це робив. І так само боротися, як він, продовжувати його справу до тих пір, поки Україна не стане самостійною, соборною державою, справжньою та з українським змістом, – резюмував Михайло Головко.