Допомога багатодітним сім’ям – пріоритетний напрямок роботи народного депутата України від Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Михайла Головка.

Крім того, що це питання Михайло Головко активно лобіює з парламентської трибуни, про допомогу безпосередньо багатодітним розповідають й самі люди.

Людмила Кирильчук з села Малі Куськівці Лановецького району виховує 6 діток. У скрутний час звернулась до Михайла Головка за допомогою.

– В нас сім’я – 6 дітей. Коли шосте родила, були важкі пологи, попала в реанімацію. В Тернополі лежала. Старша дочка їздила до нього, і він допомагав, чим міг. Допомагала “Свобода” і Михайло Головко, – розповідає багатодітна мати с. Малі Куськівці Лановецького району Людмила Кирильчук.

А це сім’я Новаковських з Підволочиського району. Пані Наталія виховує семеро дітей. Самій важко, розповідає жінка. Тому неодноразово зверталась за допомогою до Михайла Головка.

– Ми звернулись до пана Михайла за допомогою. Часто допомагали. Дуже співчутлива, добра людина. Не те, щоб обіцяв і не зробив, але сказав і зробив, – каже Наталя Новаковська.

Саме з ініціативи депутатів- свободівців з першого квітня цього року в Україні збільшили допомогу багатодітним сім’ям. Батькам на кожну третю і наступну дитину виплачують щомісяця 1 700 грн.

Лариса Савчук – переселенка з Донбасу. Жінка живе у Ланівцях і теж вдячна Михайлу Головку за допомогу.

Виборці 164 виборчого округу довірили свої голови Михайлу головку і на 5 років отримали свого гідного представника і захисника інтересів у стінах Верховної Ради. Людей не обдуриш Вони тепер добре розбираються в політичних процесах і бачать: людині, яка дотримала своїх обіцянок і підтримує звичайних людей, варто знову довірити депутатський мандат.

– Ми голосували минулого разу за Михайла Головка і цього разу теж будемо голосувати, – каже багатодітна мати Людмила Кирильчук.