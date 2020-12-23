Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2021 рік. Документ передбачає доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки – 1 трлн 328 млрд грн.

На думку голови Тернопільської обласної ради, свободівця Михайла Головка, прийнятий державний бюджет не враховує інтереси медичної та освітньої галузі.

Про це він заявив у прямому ефірі каналу ZIK.

– На жаль, сьогодні влада не чує не тільки медиків, а взагалі все українське суспільство. Яку галузь не візьмемо – скрізь несправедливість, люди борються за виживання, працюють за копійки. У медицині – кричущі проблеми: гострий дефіцит кадрів, люди отримують мінімальні заробітні плати, ризикуючи життям. Прикро, що медична галузь недофінансована майже вдвічі. Влада знаходить кошти на збільшення фінансування апарату Верховної ради на 119 %, Офісу президента на 136 %, Генпрокуратури, МВС, а українців знову залишили наодинці з їхніми проблемами. Ухвалений бюджет – це бюджет проїдання. Він призначений не для звичайних українців, а для чиновників. Дохідна частина – ефемерна. Згідно з документом, вона буде зростати шляхом якихось ліцензій з грального бізнесу, казино, приватизації тощо. Я переконаний, що тих 7,4 млрд, які вони заклали, їх там не буде, – зазначив Михайло Головко.

Також голова Тернопільської обласної ради наголосив на тому, у рамках децентралізації на місця передали повноваження, однак надходжень немає.

– Я представляю Тернопільську облраду. Ми жахаємося, де взяти фінансування, немає втішних цифр. Проблема для місцевих громад полягає у тому, що повноваження зросли, видатки збільшилися, а надходжень немає. Ми чуємо гарні гасла, але на практиці бачимо натиск на місцеве самоврядування. Децентралізація правильна річ, але її треба втілювати мудро, – резюмував Михайло Головко.