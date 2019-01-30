Михайло Головко: Від збереження інституту традиційної сім’ї нині залежить існування української нації в майбутньому

Головною перепоною на шляху до ратифікації Стамбульської конвенції є введення особливого визначення поняття «гендер». На відміну від загального уявлення про гендерну рівність, яка передбачає рівність виключно між чоловіком та жінкою і заборону дискримінації за статевою ознакою конвенція впроваджує інше розуміння гендеру. У ній сформульовано поняття гендерної ідентичності, за якою виділяють трансгендерів, агендерів, транссексуалів та інших типів – загалом нараховується понад 50.

Народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко звернувся з депутатським запитом до голови парламенту та уряду з вимогою не впроваджувати Стамбульську конвенцію. Більше того, нардеп-свободівець просить створити інститут Урядового вповноваженого з питань сім’ї.

«Сотні тисяч українців готові вийти на протестні акції, якщо буде спроба зрівняти в правах традиційні сім’ї з так званими секс-меншинами. Одними з основних завдань української нації є збереження традиційної сім’ї чоловіка та жінки. Ті, хто пропагують захист секс-меншин прагнуть знищити народ. Тому я направив депутатський запит з вимогою припинити пропаганду цінностей так званих ЛГБТ груп. Українська нація – це нація християнська, яка сповідує духовно-моральні цінності, спрямовані на збереження інституту традиційної сім’ї. Націоналісти завжди були і будуть стояти на захисті інтересів своєї нації, особливо коли це стосується її збереження та примноження», – зазначив нардеп-свободівець Михайло Головко.