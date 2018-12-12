Михайло Головко: “Український уряд допомагає продавати за безцінь стратегічні підприємства і дозволяє НАК “Нафтогазу” грабувати українців”

Дуже часто проведенням аукціонів з продажу українських державних заводів займаються люди, які причетні до терористів “Л/ДНР”. А покупцями стають особи, наближені до російської владної верхівки та олігархів.

“Якраз у Миколаєві у понеділок [3 грудня] відбувся аукціон. Продали підприємство, стратегічне підприємство для нашої держави, “Океан” – судноремонтний завод, який оцінюється в понад 6 мільярдів, за суму – вдумайтесь! – 120 мільйонів гривень. А знаєте, кому продали? Наближеним особам до Російської Федерації. Аукціон проводила дочка замісника міністра збройних сил “ЛНР” – терористичної організації”, – зазначив 7 грудня з трибуни Верховної Ради України народний депутат від ВО “Свобода” Михайло Головко.

Сьогодні Фонд державного майна здійснює тотальний розпродаж величезних державних підприємств. Замість того, щоб налагодити їх ефективну роботу з метою принесення прибутків державі, уряд України дозволяє фактично за безцінь продавати стратегічні підприємства. Із заниженою у десятки разів собівартістю продали “Центренерго”, Одеський припортовий завод, “Сумиенерго”, “Одесаобленерго”, інші обленерго тощо.

“Нещодавно, буквально на днях, в Чернігові продали комбінат “Сіверський”, 25 відсотків державних акцій якого оцінили практично за копійки. Отакий тотальний грабунок саме в тих областях, де й введений воєнний стан”, – сказав нардеп-свободівець Михайло Головко у сесійні залі ВРУ.

Цей розпродаж відбувається водночас з тим, як НАК “Нафтогаз” грабує українське суспільство. Керівництво виписує мільйонні премії, переказує на іноземні рахунки родичів величезні суми. У той же час нафтовики разом з урядом ведуть перемовини з МВФ та піднімають ціну на газ для українців. Попри те, що справжня вартість газу власного видобутку становить менше 2000 грн., населенню він продається за 8500 грн., а для промисловості за всі 15 тисяч гривень.

“Це очевидне знищення нашої держави, нашої економіки. Зрозуміло, що стратегія уряду залишається незмінною у порівнянні із попередньою владою. На превеликий жаль, мета теперішнього уряду є корислива і ганебна. Корупційні схеми процвітають, грабунок країни у величезних масштабах веде до зубожіння народу та підриває економіку держави”, -підсумував свободівець Михайло Головко.

До слова, свободівці неодноразово зверталися до цієї влади, щоб ввести санкції проти російського бізнесу. Фактично стали ініціаторами таких дій. Закликали подавати списки всіх бізнесменів, банкірів російського капіталу, їхніх олігархів, які сьогодні контролюють бізнес у нашій державі, скуповують стратегічні підприємства, а потім їх знищують, прагнуть зруйнувати і так ледве жевріючу економіку.