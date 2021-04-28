З моменту появи перших пилососів, вони зазнали ряд удосконалень та видозмін.

Вологе прибирання вважається більш ефективним та гігієнічним в порівнянні з сухим. Такий спосіб передбачає, що вода вбирає в себе усі мікрочастинки пилу та бруду, не даючи їм розповсюджуватися. Тому зараз існує багато пилососів, які можуть мити підлогу, оббивку меблів, килими та інші тверді поверхні.

Переваги миючого пилососа

Такі прилади працюють за рахунок того, що вода спочатку потрапляє на поверхню, яку слід очистити, а потім всмоктується за допомогою спеціальної щітки. Брудна рідина поступає в окремий резервуар, з якого потім видаляється. Для ефективного очищення поверхні можна використовувати різноманітні миючі засоби та спеціальні шампуні для килимів. Використовують миючі пилососи також для миття ламінату чи паркету.

Безумовними плюсами цієї техніки вважаються такі:

багатофункціональність — можна проводити як сухе, так і вологе прибирання;

універсальність — прилад з легкістю впорається з будь-якою поверхнею, не пошкоджуючи її;

можливість ароматизації приміщення — робить повітря більш свіжим і чистим, пропускаючи через аквафільтр;

дозволяє впоратись з пролитою рідиною — незамінна чудова опція, коли є діти і домашні тварини;

корисний в прибиранні будівельного сміття.

Як і в будь-якій іншій техніці, є окремі додаткові опції залежно від особливостей моделі. Наприклад, існують прилади, які здатні прочищати водопровідні труби.

Недоліки миючого пилососа

Як і вся інша побутова техніка, такі пилососи мають низку недоліків, які для когось можуть бути істотним приводом не користуватися ними. Серед таких мінусів можна виділити:

великі розміри — в порівнянні зі звичайними пилососами;

вартість — такі моделі значно дорожчі;

складність конструкції — чим вона більша, тим важчим буде ремонт.

Треба розуміти, що миючі пилососи потребують кращого догляду, оскільки після кожного прибирання потрібно мити резервуар з брудною рідиною. Відповідно, перед використанням заповнювати його свіжою водою та новою порцією миючого засобу.