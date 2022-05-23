У Тернополі в День Героїв вшанували пам’ять загиблих українських бійців. Жителі краю поклали квіти до меморіальної стели “Загинули за волю України” та пам’ятника Степану Бандері.

На урочистості прийшли родичі та друзі бійців, які загинули в російсько-українській війні. Також подія об’єднала молодь.

«Зараз твориться нова історія Україні. Теперішні події визначальні. У нас друг віддав життя за Україну, ми зобов’язані йому своїм спокоєм і життям. Прийшли, поклали квіти, вшанували душі загиблих, помолилися за майбутнє України. Пишаємось кожним героєм і дякуємо за мирне небо над головою. Вічна пам’ять загиблим. Дуже чекаємо перемоги, що все буде добре», – каже тернополянка Уляна Гнатюк.

Додамо, День Героїв – щорічне свято в Україні. Це день пам’яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України, день є символом величі духу українських вояків, незборимості української нації.