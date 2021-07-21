Тернополянка, що мешкає на вулиці Київська попросила онуку своєї подруги, звернутися із несподіваним зауваженням та ініціативою: виявляється, їй страшенно заважає новенький стадіон, створений поміж багатоповерхівок задля комфорту місцевих жителів.

На думку жінки, стадіон треба терміново закрити, адже вона та деякі інші мешканці не просили мера і міських чиновників про його встановлення, а в цьому місці збираються не лише діти та молодь, які приходять туди, аби провести час із користю для здоров’я, а й дорослі чоловіки, які шумлять, п’ють алкоголь та викрикують нецензурну лексику, чим викликають у місцевих мешканців роздратування і не дають відпочити. Про це пише сайт 0352.ua.

“Мер відкрив стадіон в дворі багатоповерхівок, де тепер постійно крики. Це чути на відео. Ми його не просили робити стадіон. Нехай закриває. Такий стадіон можна робити біля шкіл, але не на майданчику і в дворі багатоповерхівок! Що з цим стареньким робити, там живуть також інваліди? Закривати вікна при 38-градусній спеці?”, – зазначила 70-річна Віра Степанівна для сайту Тернополя 0352.ua.

За її словами, вона – сучасна бабуся, але змиритися з таким неможливо.

Ініціатива міськради, яка мала на меті лише покращити життя тернополян, все ж підходить не всім.