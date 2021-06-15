«Ми усі однієї крові» – акцію під такою назвою організували на Тернопільщині з нагоди Всесвітнього дня донора. Понад тридцять жителів краю здали кров в обласному центрі службі крові.

До акції долучилася тернополянка Марія Гой. Жінка каже, що вперше здала кров два роки тому. «Друзі потрапили у ДТП. Була потрібно кров, і дуже багато. Я стала донором для них, потім зрозуміла, що таким чином можу допомагати іншим. За цей час вже 5 разів була донором. Кожного разу почувала себе добре і була неймовірно щасливою, що можу допомогти іншим».

Понад тридцять жителів краю стали донорами сьогодні. Кров планують передати у перинатальний центр «Мати і дитини», – розповів співорганізатор акції Роман Ничвидюк. «Сьогодні протягом 4 годин донорами крові стала 31 людина і в сумі було зібрано майже 14 літрів крові, які спрямовані на потреби Тернопільського обласного центру переливання крові та обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина». Для когось сьогоднішня донація була першою, а хтось здавав кров вже 20 разів. Ми вдячні кожному, хто долучився до сьогоднішньої акції, будь яка підтримка, моральна чи участь у вигляді донора надзвичайно важлива».

Жителям краю, які сьогодні стали донорами, вручили подяки та нагороди. А загалом акцію провели, щоб мотивувати людей ставати донорами.