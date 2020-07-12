Під час засідання сесії Тернопільської обласної ради очільники християнських конфесій Тернопільщини закликали депутатів не скасовувати уроків християнської етики в школах краю.

У свою чергу депутатський корпус облради звернувся до міністерства освіти і науки України щодо збереження предмету «Християнська етика» у програмі закладів загальної середньої освіти України.

Цю ситуацію у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто» прокоментував керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк.

– Наша позиція у цьому є однозначною. Ми всі виховані у християнських традиціях і маємо цінувати те, що передали нам наші батьки. Ми повинні зберегти цей предмет в освітніх закладах. Останні роки українці відчувають постійний натиск на традиційні підходи у багатьох сферах. Бачимо, як зменшуються години української мови, української історії в школах, а тепер ще й наступ на християнську етику. Складається враження, що влада вирішила лібералізувати не лише економіку, а й кожного з нас, нав’язуючи нам свої підходи. Для мене це не є здивуванням, бо чинного президента ми не бачимо на Великдень й Різдво на богослужіннях. Він десь в інших місцях, по-своєму це все сприймає. Але ми, українці, виховані у християнських традиціях, тому повинні їх захистити, – зазначив Олег Сиротюк.

Свободівець зауважив, що питання християнської етики в Україні дуже важливе, а тому не потрібно скасовувати цей предмет у школах, піддаючись світовій моді.

– На засідання сесії прийшли владики, вони б’ють на сполох. Ми їх розуміємо і абсолютно підтримуємо. Обласна рада своїм рішенням відстоює позицію церкви у тому, що уроки християнської етики потрібні. Ми не повинні йти за теперішньою модою, коли в школах пропонують запроваджувати інші предмети і говорити дітям, що одностатеві шлюби – це нормально. Якщо новий тимчасово виконуючий обов’язків міністерства освіти, колишній регіонал намагається зазіхнути на основи національного самовизначення, то нехай знає, що ми цього не допустимо, – додав Олег Сиротюк.