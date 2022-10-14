Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівники силових структур вітають українських воїнів із днем захисника Вітчизни.

Відеопривітання розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

“Зима 22-го – вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу. У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії”, – йдеться у сюжеті.

“А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні!”, – зазначають у вітанні.

Окрім Залужного, до вітання долучився також начальник Генштабу Сергій Шаптала та інші силовики.

Привітав захисників Вітчизни також командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Прагнення волі та незалежності є споконвічною чеснотою українців, котру у битвах виборювали козаки, січові стрільці, бійці Української повстанської армії, сучасні воїни, які завжди були і є під захистом Покрови Пресвятої Богородиці. Дорогі захисники і захисниці! Зараз ми разом з Вами творимо новітню історію великої країни, яка попри усі труднощі та перешкоди, що стоять на її шляху, впевнено рухається вперед до найзаповітнішої мрії – нашої спільної Перемоги”, – зазначає він.

“У ході тривалого спротиву ми з Вами вистояли, змужніли та показали ворогові свою сталеву міць, силу духу великих воїнів задля збереження суверенітету та територіальної цілісності країни. Ваша військова професійність та майстерність викликають захоплення й подив світової спільноти, яка дивлячись на ваш героїзм та гідні поваги вчинки, повірила у свої сили. Саме тому Ви, без перебільшення, стали рятівним щитом світу і Європи зокрема. Ваші дії посилюють гордість за весь український народ, який зростив воїнів світла, воїнів добра, воїнів-визволителів. Пишаємося Вами!”, – додає Наєв.