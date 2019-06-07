Внаслідок негоди та різкого підняття рівня води в річці Золота Липа на Тернопільщині затопило села Красіїв та Гранітне Монастириського району.

Стихія підтопила 16 будівель житлового призначення на території 9 домогосподарств, а також замулила 22 га сільськогосподарських угідь.

Наразі у цих населених пунктах активно працюють рятувальники, аби ліквідувати наслідки повені та врятувати людські оселі. Впоратися з наслідками негоди жителям Монастирищини допомагає нардеп округу Микола Люшняк.

Так, народний депутат надав пів тонни дизпалива для безперервної роботи спецтехніки, яка залучена до ліквідації наслідків стихії. Окрім цього, завдяки клопотанню Миколи Люшняка найближчими днями у села Монастирищини направлять автокран та великогабаритний вантажний автомобіль.

– У такий критичний час ми не можемо стояти осторонь людських проблем, адже від природної стихії ніхто не застрахований. Необхідно зараз спільно направити усі зусилля на ліквідацію наслідків повені та допомогти людям відновити їхні оселі, не очікуючи на владу. Особливо важливо зробити все в найкоротший термін, поки майно ще можна врятувати. У таких надзвичайних ситуаціях ми повинні проявляти гуманність та допомагати хто чим може, не лише матеріально, але й фізично, – зазначив Микола Люшняк.

До слова, рятувальники вже відкачали 120 м.куб. води з підвальних приміщень 6 житлових будинків села Красіїв, а також 450 м.куб. води з підвальних приміщень 10 житлових будинків села Гранітне.