Я, як представник свого етносу, не хотів би думати, що англійське “slovenly” (неохайний, неакуратний) якимось боком дотикається до цілої групи народів, до яких належить і мій (разом зі мною). Хоча, можливо, таку лексичну одиницю західноєвропейці ввели у вжиток на основі тривалого досвіду спілкування з тими, котрі живуть на схід від них. Хотів би також вірити (хоча має певний сумнів), що це Анна, донька київського князя, навчила франків, до яких пішла за невістку, культури, гігієни, основ санітарії і т. д. Воно, може, й так, але чому майже тисячоліття потому батьківщина Анни Ярославни перебуває на одному щаблі розвитку (включно з улюбленим мною футболом), а Франція, яку вона ощасливила уроками цивілізації – на дещо іншому? Туди не дійшла Золота Орда, не “качав права” якийсь “старший брат”, не було виснажливої війни з ним? Щодо воєн, то французам на них теж “пощастило” – одна лише Столітня з нинішніми добрими сусідами (лише Ла-Манш перетнути) англійцями чого варта… Але тепер, за відгуками багатьох українців, котрі побували на берегах Сени, Рони чи Луари, тамтешній citoyen, себто громадянин, попри періодично влаштовувані екстремістами капості та вияви соціальної непокори у формі усіляких “жовтих жилетів” (демократія ж бо…), почуває себе, загалом, захищеним і впевненим у завтрашньому дні. Що ще, скажіть, потрібно пересічній людині для нормального життя?

Також там, доводилося чути, якщо видано розпорядження ходити в масках, то його переважна більшість людей дотримується, оскільки підкріплене воно чималенькими штрафами а також (що суттєво) вони таки стягуються з порушників – без численних “китайських” попереджень. А ще – належним рівнем свідомості отих самий “сітуаєнів”.

А тепер зміню вектор “очорнительства” і представлення всього українського в програшному світлі в порівнянні з Європою й розповім про деякі власні враження. Неділя, ранок. Зупинка комунального транспорту. Під’їжджає тролейбус. Усі сидячі місця – майже заповнені. Поголовно всі пасажири (!) – у правильно (!) одягнутих масках. Водій – теж в ній. І кондукторка – теж. Не встиг я закрити рот від здивування, як до зупинки під’їхала маршрутка. Картина в салоні – така ж, як і в попередньому тролейбусі – лише водій опустив маску на підборіддя, щоб зручніше було розмовляти по “мобільнику”. Може, чого доброго, свідомість людей в порівнянні з картинами кількаденної давнини раптом різко підскочила вгору? Адже одягли вони маски, мабуть, не від страху перед усілякими контролюючими органами – чого б це їм лютувати в неділю вранці? Чи, може, подіяло настійливе втовкмачування в голову трохи страшнуватої ковідної статистики? Якщо справа таки у зрослому рівні свідомості, то, може, не все ще для нас втрачено – хоч і з запізненням, “гальмуванням”, “пробуксовкою”, “розкачкою”, але таки починаємо дотримуватися прийнятих у цивілізованому світі правил. Нічого не вдієш – ну, такий вже наш менталітет.

Ще колишній австрійський легіонер “Динамо” Драговіч, відповідаючи на запитання про свої враження від Києва, зазначив, що в тому, що стосується облаштування життя, усіляких новинок ми відстаємо від Західної Європи років на п’ять (де ти, сучасна Анно Ярославно?). Можливо, і з ковідною свідомістю так само?

А, може, мені просто пощастило побачити два позитивні винятки на тлі пануючої неакуратності та неохайності (чому, все-таки, англійською – slovenly?), що й підштовхнуло на оті наївно-оптимістичні припущення?