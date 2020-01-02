Напередодні Нового року поліція нагадувала (суворо зімкнувши брови – як “лже-цар” Іван Васільєвіч у відомій комедії) про заборону використання феєрверків та інших піротехнічних засобів.

Відповідне рішення виконкому міськради було прийняте ще у липні 2014 р., а його ігнорування, як зазначалося у поліцейському застереженні, загрожувало штрафом від 595 до 1700 грн. А ще свідомим громадянам пропонувалося повідомляти про кожен помічений ними випадок нелегального використання піротехніки. На сайтах одразу з’явилося іронічне: “Павликів Морозових вирощуєте?” І тут же – йому відповідь: “Я буду перша, хто здасть “стріляльників”. А ще поряд – примирливо-радикальне: “То забороніть і продаж. А то абсурд виходить…”.

Мабуть, саме опівночі в районі “Дружби” зібралися або суб’єкти з кишенями, повними грошей, яких ніякий штраф не міг відлякати від “вибухово-підривної” діяльності. Або ж навпаки – тотально люмпенізована публіка з порожніми кишенями, з яких нічого й не візьмеш (але ж на всю цю канонаду якось вистачило). Тому що безпосередньо перед і з настанням Нового року бабахкати почало доволі солідно, іноді змушуючи інстинктивно здригатися (одразу ж згадалася одна з фраз О. Бендера: “Беременные женщины были очень недовольны”). “Жоден свідомий громадянин не буде використовувати піротехніку, коли в країні йде війна”, – стверджує на сайті фахівець з психотерапії. Але усвідомлене дотримання цієї заборони було б можливим лише за однієї умови: якби ми були єдиним народом, об’єднаним спільною метою і спільною проблемою. Однак втовкмачити це здебільшого молодим бовдурам, що сповідують суто споживацьке ставлення до життя і прагнуть лише “погудеть” за найменшої нагоди, є практично безнадійною справою. А оскільки згадане поняття “єдиний народ” залишається лише мрією ще вцілілих ідеалістів-романтиків, а насправді ми нині радше є розрізненими племенами та “групами за інтересами”, за дотриманням “табу на піротехніку” мали б стежити правоохоронні органи, які представляють владу. Оперативно реагувати на порушення і належним чином карати винних. Заради об’єктивності – зустрів і такий коментар: “Ну, тоді і Новий рік треба заборонити. Всім постити!”.

Якщо усілякою піротехнікою справді торгують – то неодмінно знайдуться й покупці. Попит і пропозиція, як правило, живуть у гармонії. Тоді постає запитання: чому торгують? Ну, звісно, чому: задля святої справи – отримання прибутку. Але яким чином: через чийогось недогляд чи з чийогось таємного благословення? Судячи з акустичного фону вечора 31 грудня, торгівля йшла непогано…

Ігор Дуда