“Ми маємо повне незаперечне право на свою православну автокефальну церкву”, – Віктор Овчарук

Участь в обговоренні взяли голова обласної ради Віктор Овчарук, заступник голови ОДА Юрій Юрик та заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Під час заходу очільник найвищого представницького органу краю подякував усім церквам і релігійним організаціям, науковцям та громадськості краю за добрі справи, здійснені у році, що минає, за надану підтримку вірянам, за розуміння та співпрацю.

Віктор Овчарук зазначив, що ми стоїмо напередодні по-справжньому сакральної події історичного значення – надання Томосу Україні, створення Єдиної Помісної Автокефальної Української Православної Церкви.

– Українська Православна Церква має тисячолітню історію і автокефалія Української Церкви відповідає правді, канонам та історичним традиціям. Тож надання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні є подією особливого, епохального значення. Ми віримо, що нормалізація канонічного статусу й церковного життя тих православних вірян, які прагнуть відродити давні, органічні для Київської Церкви форми благочестя, позитивно вплине на духовний клімат в Україні, злагоду серед вірян, а відтак на безпекову ситуацію. Україна розвивається як держава. Ми створили потужну армію, боронимо та утверджуємо рідну мову. Тож маємо повне незаперечне право на свою православну автокефальну церкву, – підкреслив Віктор Овчарук.

Також голова обласної ради подякував усім присутнім за допомогу, надану нашим краянам у важкий час війни – за по-справжньому християнську опіку військових, українських родин, а особливо родин загиблих героїв, за капеланське служіння та підтримку, насамперед духовну.

– Знаю, що чимало церков і релігійних організацій нашої області надали матеріальну допомогу нашим захисникам. Допомогли також словом Божим, яке зцілює і рятує у складні хвилини, – зауважив очільник облради.

Окрім цього, про релігійну ситуацію, стан державно-церковних відносин в області за 11 місяців поточного року говорив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігор Кульчицький. Досвідом про гуманітарну діяльність та благодійництво поділився керівник обласного об’єднання євангельських християн-бабтистів Тернопільської області Олег Цикра. Про процедуру та необхідні документи для встановлення статусу учасника війни капеланам поінформував директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.