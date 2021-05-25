У Тернополі багатолюдним маршем вшанували пам’ять патріотів, які загинули за незалежність України.

Кількадесят містян пройшли центром міста у вишиванках, щоб вшанувати пам’ять Героїв України.

Очолив марш голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Ми знаємо, що ми є нація нескорених патріотів, борців, а не кріпаків або рабів. Ми не здамося! Сьогодні клянемося перед тими Героями, які віддали власне життя, і дивляться на нас з небес. А ще клянемося перед тими дітьми, які прийдуть в цей світ, що не відступимо ні перед ким. Це наша земля і ми будемо боротися за світле майбутнє своїх дітей і своєї нації, – зазначив Михайло Головко.

Щоб доєднатися до Маршу Героїв, до Тернополя прибув голова політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок.

– Цей пам’ятний день було запроваджено Організацією українських націоналістів на честь наших Героїв, щоб ми, українці, про них не забували. Щоб від покоління до покоління, до наших дітей і внуків передавалася українська традиція, віра, патріотизм, виховання, національна пам’ять та національні Герої, – наголосив Олег Тягнибок.

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