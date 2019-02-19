“Музичний експерт” – прем’єра весни на телеканалі ІНТБ!

19/02/2019 Розмір тексту:

З 2 березня, щосуботи, на телеканалі ІНТБ прем’єра весни –розважальна програма «Музичний експерт». До участі запрошуються всі, хто любить пісні, веселий настрій і престижні автомобілі.

«Стати учасником програми може кожен охочий. Пересічна людина, яку ми оберемо на вулиці. Або яка напише мені в дірект в інстаграм – хештег #хочустатимузичнимекспертом!!!», – пояснює ведучий програми Валентин Котик.

Учасникам потрібно буде здолати три етапи і набрати максимальну кількість балів. Лише тоді відзнака «Музичний експерт» опиниться у ваших руках. Скористатись також можна двома підказками – це дзвінок другу і допомога пересічного перехожого! Хто став першими героями програми і чи вдалось їм одержати нагороду, дивіться на телеканалі ІНТБ з 2 березня, щосуботи, о 20:00 годині, і у повторі, щонеділі, о 10:00 годині.