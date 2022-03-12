Мама українського прикордонника, який захищав острів Зміїний і сказав ту саму легендарну фразу у відповідь на пропозицію “російського корабля” скласти зброю, розповіла про сина. Вона переконана, що син гідно пройде випробування полоном, яке випало на його долю – і що вона ще неодмінно побачить і обійме його.

Розповідь матері Романа Грибова Тетяни Рудольфівни опублікувало місцеве видання zoloto.city.

“Він – мужня, сильна і добра людина, великий патріот. Вигукнути такі слова в таку напружену хвилину могло коштувати синові життя. Але він не злякався”, – розповіла мама Романа, згадуючи про відповідь її сина на ультиматум російських окупантів, що прогриміла на весь світ.

Вона згадує жахливі дні, поки вся країна і сама думали, що всі 13 захисників Зміїного героїчно загинули.

“Якийсь час ми були в невідомості. Коли прийшла достовірна інформація, трохи заспокоїлася, бо знаю, що мій мужній син живий”, – каже Тетяна Рудольфівна.

Голос сина вона востаннє чула 24 лютого. Фоном для розмови тоді були звуки обстрілів. Хоча, згадує Тетяна Рудольфівна, для Романа та його побратимів війна розпочалася раніше, ніж для всієї України.

“Команда піхотинців разом із прикордонниками відбивала атаки на острів до масштабної війни 2 місяці. Я з ним воювала по телефону. Останній зв’язок був із сином 24 лютого. Коли дзвонив по телефону, то були обстріли, тоді почула від нього: “Мамо, тримайся, бо в нас дуже гаряче”, – згадує мама Романа.

Вона також розповіла, що у рідному місті Золотоноша Черкаської області крім друзів та рідних на Рому чекає його кохана дівчина.