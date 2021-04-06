Мутовані штами: медики пояснили, чому на Тернопільщині зростає смертність від коронавірусу

Найвищі показники смертності від COVID-19 реєструють цими днями на Тернопільщині з початку пандемії.

Другий день поспіль у регіоні фіксують по два десятки летальних випадків з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Негативну тенденцію лікарі пов’язують з активністю мутованих штамів коронавірусу.

Інфікування “британським” штамом COVID-19 призводить до вищої летальності. Окрім цього, більшає важких хворих у лікувальних закладах.

«Завантаженість ліжок, на думку експертів ВООЗ, буде супроводжуватися зростанням смертності. На превеликий жаль, це так і відбувається. Природно, що маємо працювати на випередження, а отже ми маємо мати прогноз, що нас чекає. Прогноз наших фахівців наступний: ми зможемо очікувати якихось позитивних тенденцій в перебігу епідемії тільки за умови, що число людей, які вже мають імунітет, буде сягатиме 70-80%», – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Лікарі кажуть, що поки розраховувати на вакцинацію у боротьбі з COVID-19 не варто. Оскільки щепленням наразі не охопили достатньої кількості жителів регіону.