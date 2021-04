У мережі “Ютуб” з’явилося відео із назвою “Тернопіль моїми очима”. У ролику видно, як чоловік вилазив на будівельні крани, багатоповерхівки, літак на “Східному”, прожектор, водну арену та оглядове колесо.

Усі небезпечні вилазки, судячи із відео, молодий чоловік робить без страховки. Це справді дуже небезпечно і екстремально. Відеоролик знятий якісно і має розширення 4К, пише Галас.

У коментарях екстремалу бажають бути обережним. Також люди пишуть, що пан Назар безстрашний.

“Круто знято, надіюсь ніхто не загине через спробу повторити! Комунальним службам та будівельникам потрібно унеможливити такі дії!”, – коментують тернополяни.

Чоловік же закликає інших не повторювати його трюки.

“Сейчас это твоя единственная возможность. Now is your only possibility. Do not repeat in real life. Only in your dreams. Не повторять в реальной жизни“, – йдеться в описі під відео Nazar Radetskiy.