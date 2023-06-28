Синьо-жовті стрічки на квітах з надписом «вічна пам’ять». У Домі печалі рідні та друзі попрощались із військовим Михайлом Петришиним. Його пам’ятатимуть завжди усміхненим та життєрадісним.

Михайлові був 31 рік. Коли у березі цього року чоловіка призвали, він не задумуючись вступив до лав ЗСУ, аби захистити Батьківщину. Навчався військовій справі у Лондоні. Після повернення – почав службу, повідомляють Т1 Новини.

Михайло вчився у Вербівській загальноосвітній школі. Згодом вступив у Бережанський агротехнічний інститут. Вчителі та однокурсники згадають, Михайло гарно вчився та був прикладом для багатьох. Завжди пам’ятатимуть його як життєрадісного та щирого хлопця, який завжди готовий був прийти на допомогу.

Родичі кажуть, ще недавно Михайло виходив на зв’язок з ними. Про службу багато не розказував. Завжди переводив тему та говорив про свої плани на майбутнє. А таких було чимало, адже любив подорожувати і вірив, що обов’язково поїде кудись після перемоги.

Михайло Петришин загинув 22 червня 2023 року на Донеччині.