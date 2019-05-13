У період з 13 по 14 травня, коли у деяких мікрорайонах Тернополя буде тимчасово припинено подачу води у зв’язку із плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, тернополяни зможуть набирати воду у діючих колонках-качалках.
Вони розташовані за наступними адресами:
- вул. Бережанська,55;
- вул. Карпенка,3а;
- вул. Дружби, 1;
- вул. Київська,3а;
- вул. Коновальця, 20;
- вул. Куток,16;
- вул. Лесі Українки, 35;
- вул. Корольова, 10;
- вул. Кл. Савури, 11;
- вул. Тернопільська, 54;
- вул. Микулинецька, 48;
- вул. Стуса, 6;
- вул. Тарнавського, 2;
- вул. Чалдаєва, 1;
- вул. Чумацька, 25;
- вул. 15 квітня, 5;
- вул. Яблунева, 3;
- вул. Фестивальна, 20;
- вул. Лучаківського,10;
- вул. Молодіжна,14;
- вул. Героїв Крут, 11;
- просп. Злуки, 55;
- вул. Над Яром, 8
- вул. Дружби, 6.
КП «Тернопільводоканал» наголошує, що воду з цих колонок-качалок можна використовувати лише у технічних цілях.
Нагадаємо, 13 – 14 травня буде припинено водопостачання споживачам у мікрорайонах: “Сонячний”, “Аляска”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл.