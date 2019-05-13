У період з 13 по 14 травня, коли у деяких мікрорайонах Тернополя буде тимчасово припинено подачу води у зв’язку із плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, тернополяни зможуть набирати воду у діючих колонках-качалках.

Вони розташовані за наступними адресами:

вул. Бережанська,55;

вул. Карпенка,3а;

вул. Дружби, 1;

вул. Київська,3а;

вул. Коновальця, 20;

вул. Куток,16;

вул. Лесі Українки, 35;

вул. Корольова, 10;

вул. Кл. Савури, 11;

вул. Тернопільська, 54;

вул. Микулинецька, 48;

вул. Стуса, 6;

вул. Тарнавського, 2;

вул. Чалдаєва, 1;

вул. Чумацька, 25;

вул. 15 квітня, 5;

вул. Яблунева, 3;

вул. Фестивальна, 20;

вул. Лучаківського,10;

вул. Молодіжна,14;

вул. Героїв Крут, 11;

просп. Злуки, 55;

вул. Над Яром, 8

вул. Дружби, 6.

КП «Тернопільводоканал» наголошує, що воду з цих колонок-качалок можна використовувати лише у технічних цілях.

Нагадаємо, 13 – 14 травня буде припинено водопостачання споживачам у мікрорайонах: “Сонячний”, “Аляска”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл.