Антициклон сприятиме сухій і сонячній погоді на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, температура повітря сягатиме 30 градусів тепла. Спостерігатимуться тенденції з підвищення температурних показників.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 15 серпня очікується мінлива хмарність, обійдеться без опадів, вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 11 – 16° тепла, вдень 25 – 30° тепла. Температура по місту вночі 12 – 14° тепла, вдень 27 – 29° тепла. 16-17 серпня температура повітря сягатиме 33 градусів тепла.

«Середина серпня – це ще не осінь, але календар нагадує, що плащі та тепліші фліси можна потроху перекладати на ближчі полиці. Хоча найближчий двотижневий атмосферний акорд чітко заявить свої літні права. Ще завтра-післязавтра погода істотно не зміниться, проте з 17-18 серпня спека в Україну повернеться. Температура повітря досягатиме і подекуди значно перевищуватиме +30 градусів. Щодо завтра, то в Україні домінуватиме антициклонічний характер погоди, дощів не буде ніде. Якраз ще можна повигулювати залишки літнього гардеробу», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, антициклональна погода протримається щонайменше тиждень.

Софія Романська