«Бабине» літо прийшло на Тернопільщину. 14 жовтня стовпчики термометрів місцями сягатимуть 26 градусів тепла. Втім, уже в неділю прийде холодний атмосферний фронт, відтак у краї різко похолоднішає.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 14 жовтня очікується суха та тепла погода, 15 жовтня пройдуть дощі, їх обумовить холодний атмосферний фронт з заходу, область перейде в холодну повітряну масу.

«Погода 14 жовтня буде в Україні синоптично прекрасною. Всюди – суха погода, переважно сонячна, якщо тумани не підпсують ясну картинку і тепла. Протягом дня температура повітря становитиме +17 +22 градуси, у західних областях +20 +25 градусів! Єдиний не дуже комфортний нюанс – на заході України очікується сильний південно-західний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду. Насолоджуйтесь цим теплом, бо наступний тиждень буде по-справжньому холодним. Похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16-го жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9 +12 градусів. У кінці наступного тижня на заході України місцями можливий мокрий сніг», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, вже з неділі на Тернопільщині серйозно похолоднішає. Далі тенденції зі зниження температурних показників у краї зберігатимуться.