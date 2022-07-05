Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, протягом доби в регіоні пройдуть сильні дощі та грози. Місцями можливі шквали та град.

Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Відтак у краї спостерігатимуться сильні дощі, після опадів дещо знизяться температурні показники.

«Завтра нова, свіжа повітряна маса почне заходити в Україну! У західних областях 6-го липня температура повітря через прихід атмосферного фронту із заходу Європи знизиться до +22 +27 градусів. Де фронт, там і опади. У середу короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях України. Оскільки контрасти температурні значні, через це при грозах можливі зливи, град і шквали. Така істотна зміна погоди супроводжуватиметься, окрім похолодання, гроз, поривчастого вітру, ще й стрибками атмосферного тиску. Також на завтра обіцяють завітати на Землю магнітні бурі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.