Як ми повідомляли, вчора на Тернопільщині не зареєстрували жодного нового випадку COVID-19. Як зазначив епідеміолог Володимир Паничев, це вже не перший день без нових хворих. Епідемічна ситуація із коронавірусом зберігає стрімку тенденцію до стабільності.

Наразі в області на COVID-19 хворіє близько трьохсот людей. У лікарнях заповнено 7% місць. «Ситуація з коронавірусом в області продовжує покращуватися. Про це свідчать всі критерії, за якими вона оцінюється. Ми мали дні, коли не було зареєстровано жодного випадку захворювання. Така ситуація вже мала місце в місті Тернополі. Ми в Тернопільській громаді теж не реєстрували випадків за добу. Також маємо дні, коли обходиться без летальних випадків. Продовжує хворіти в області близько трьохсот людей. Але з такими темпами людей, що одужують, передбачаємо, що людей, які продовжують хворіти буде меншати. Ми вкладаємося в усі критерії, передбачених постановою Кабміну як позитивні для оцінки ситуації», – зазначає Володимир Паничев.

За прогнозами МОЗ, восени в регіоні можливі нові спалахи хвороби через штам «Дельта», який наразі поширюється в Росії. Відтак жителів краю закликають дотримуватися карантину та імунізуватися від COVID-19.