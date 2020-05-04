71-річний Михайло Федорович щодня проживає один і той же день, відколи втратив зв’язок з сином. Щодня дідусь прокидається і засинає з єдиним запитанням: “Що з моїм сином?”.

8 квітня 2020 року в Італії за загадкових обставин зник 39-річний Михайло Зеленюк, пише Fainemisto.tv.

“Де мій син, що з ним, чи не голодний, а, може, вже і вбили мою дитину, – каже Михайло Зеленюк. 21 лютого мій син поїхав в Італію на заробітки. Їхав до своячки своєї дружини. Там і проживав. Вона ж його і бачила останньою”.

Відомо, що чоловік перебував в Римі. Проживав у своячки до 7 квітня. Що трапилося з чоловіком і куди він зник невідомо.

“Я запитував, просив розповісти родичів зі сторони невістки, де мій син, куди зник. Вони стверджують, що мій син просто серед ночі, з 7 на 8 квітня, вийшов з дому і більше не повернувся.”, – додає батько.

Про останні рази, коли зниклий Михайло виходив на зв’язок”, вдалося встановити наступне:

“3 квітня мій син написав сестрі моєї дружини. Просив, щоб вона допомогла йому знайти буса, щоб повернутися додому. Жінка зайнялася пошуком транспорту. 7 квітня мій Міша дзвонив додому і говорив з мамою. Казав, що важко, що все “на повишених тонах”. А вже 8 квітня зранку нам подзвонили з дому невістки і повідомили, що наш син серед ночі просто кудись пішов і зник, що його там, вдома в Римі, вже немає. 13 квітня наша своячка нарешті знайшла буса, написала сину, але він це повідомлення не прочитав, додзвонитися вже не вдалося. Щось сталося з 7 на 8 квітня, – каже Михайло Федорович. – Окрім цього, були знайдені переписки нашого з сина з іншими родичами. В яких він написав, що, начебто, його завезли 70 кілометрів від Риму. Що у нього забирають телефон”.

Зрозумівши, що з сином, можливо, сталося непоправне, 71-річний Михайло Зеленюк написав заяву у поліцію. Також надіслав всі необхідні документи у Посольство України в Італії.

“Я написав заяву у поліцію. Розказав все, що мені відомо. Я думаю, що є люди, які все знають, де наш син, але не хочуть сказати. Справою займається поліція”, – розповідає Михайло Федорович.

Чоловік сподівається лише на єдине – дізнатися правду, що трапилося з дитиною.

“Найгірше не знати, де твоя дитина. Допоможіть знайти його, я вас дуже прошу. Якщо ж він десь там ходив по Італії, то ж його хтось мусів бачити. А ще, я думаю, що нашого сина можуть тримати у рабстві, десь закрили, а, може, вже і вбили. Допоможіть дізнатися правду”, – у розпачі просить всіх небайдужих 71-річний Михайло Федорович Зеленюк.

У зниклого Михайла Михайловича Зеленюка вдома залишилися двоє неповнолітніх дітей. Пошуки тривають.

Телефон батька зниклого Михайла – 096-931-66-36 (Зеленюк Михайло Федорович).

Людмила Маліброда, Fainemisto.tv