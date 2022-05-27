Може навіть сканувати дно: тернопільський став будуть патрулювати на новенькому катері. ФОТО

Днями працівники управління муніципальної інспекції, для роботи в акваторії Тернопільського ставу, отримали ще один плавзасіб – моторний катер Tuna 485 з підвісним двигуном Mercury 60, довжиною 4,6 м. Інспектори управління пройшли усі відповідні навчання для керування цим плавзасобом.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, ще у 2020 році Тернопільська міська рада придбала для потреб громади моторний човен українського виробництва з навісним двигуном. Процес його реєстрації та інші процедури були довготривалими і лише нещодавно вдалося виготовити всі необхідні документи для його експлуатації. Раніше працівники використовували для роботи човен, однак він був дещо простішим, тому його експлуатувати будуть на інших водних об’єктах Тернопільської громади.

«Цей моторний плавзасіб буде патрулювати Тернопільське озеро з метою попередження, виявлення та документування адміністративних порушень у сфері благоустрою та природоохоронного законодавства. Його використання дозволить ефективніше виявляти та документувати правопорушення, оскільки з водного плеса можна виявляти не тільки порушення, які вчиняються на воді, а й порушення законодавства на прибережній смузі, – розповідає начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. – Так, як на Тернопільському ставі з кожним роком збільшується кількість плавзасобів, з працівниками Національної поліції плануються спільні навчання на предмет недопущення фактів керування плавзасобами без відповідних документі чи керування особами в стані сп’яніння».

Також в управлінні нагадують, що з рибалками-любителями буде і надалі проводитись профілактична робота з дотримання Правил любительського та спортивного рибальства, а на злісних порушників будуть оформлятися адміністративні протоколи та нараховуватись збитки, завдані навколишньому середовищі.

Важливо, що катер обладнано сучасним сканером Lowrance, який дозволяє сканувати рельєф дна водойми, здійснювати пошук об’єктів під водою, зокрема, побачити незаконні та заборонені знаряддя вилову рибу, ятері тощо.