Мотоцикліст збив жінку і втік: його знайшли і покарають

З тілесними ушкодженнями до травматологічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жінку, 1953 року народження. Про це на лінію “102” 22 липня повідомив лікар.

Травми потерпіла отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 24 липня близько 21:00 на одній з вулиць села Кімната Кременецького району.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що жінку збив мотоцикл і після цього водій залишив місце події. Проведеними оперативно-розшуковими заходами слідчі встановили особу втікача.

Того ж дня в Тернополі на вулиці Львівська не розминулося два автомобілі. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-217030 при виїзді на перехрестя не переконався в безпечному русі та врізався в MERCEDES-BENZ 814.

В результаті удару за меддопомогою звернулися до лікарні водій та пасажир ВАЗу. У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Факти щодо аварій внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.