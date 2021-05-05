Мотоцикліст влетів у поліцейський автомобіль, а водій позашляховика – у машину комунальників. ФОТО

Обидві автопригоди сталися четвертого травня.

О 15:40 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська водій мотоциклу KAWASAKI Z 750S не обрав безпечної швидкості руху і в’їхав у поліцейський автомобіль TOYOTA PRIUS. Травми отримали і водій, і пасажир мототранспорту.

Того ж вечора чергову автопригоду зареєстрували правоохоронці в Тернополі. На вулиці Руська, неподалік ставу, не розминулися KIA Sportage та вантажний автомобіль для прибирання асфальту STEO.

В результаті удару травми отримав водій KIA. За попередніми даними, на момент автопригоди він перебував у стані алкогольного сп’яніння.