Майже сто двадцять метрів після зіткнення з автомобілем за інерцією “пролетів” юзом мотоцикл, тягнучи за собою водія та пасажира.

Останній від отриманих травм загинув на місці події. Водія двоколісника бригада швидкої без свідомості забрала до лікарні.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася близько 15:00 на дамбі тернопільського ставу. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Tiguan, рухаючись з Центру в напрямку мікрорайону Дружба, та перелаштовуючись в іншу смугу, зачепив мотоцикл.

В результаті удару мотоцикл перекинувся, його двадцятиоднорічного водія забрали до лікарні, інший юнак, якому було лише сімнадцять років, загинув. Кермувальник іномарки попередньо тверезий. Очевидці кажуть, що двоколісник рухався на високій швидкості.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причини ДТП. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.