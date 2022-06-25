Мотоцикл і мотоблок зіткнулися на Тернопільщині: багато травмованих. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в п’ятницю, 24 червня в Гусятині.

До працівників відділення поліції № 3 м. Гусятин нaдійшло повідомлення від медиків рaйонної лікaрні. Лікaрі повідомили, що до приймaльного відділення надійшли пaцієнти з трaвмaми, отримaними внaслідок aвтопригоди.

За попередньою інформацією, 59-річний краянин повертався додому на мотоблоці. Під час виконання повороту ліворуч допустив зіткнення з мотоциклом «SUZUKI» під керуванням 28-річного чоловіка, який рухався в зустрічному напрямку. На момент зіткнення на причепі мотоблоку знаходилося двоє неповнолітніх парубків 2014 та 2017 років народження.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди учасники зазнали тілесних ушкоджень.