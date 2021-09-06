2 вересня близько шостої години до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в Тернополі по вулиці Київській біля під‘їзду одного з будинків знайдено тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 72-річний житель обласного центру. Ушкодження на тілі свідчили про насильницьку смерть чоловіка.

У ході слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до вбивства, ймовірно, причетний уродженець села Соколів Чортківського району, котрий на даний час не має постійного місця проживання.

Причини та обставини скоєння злочину слідчі встановлюють.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115(вбивство) Кримінального кодексу. Зловмисникові оголошено підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.