Моторошна ДТП на Тернопільщині: водія “вирізали” з понівеченого автомобіля. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 квітня на автодорозі М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече).

На території села Сухостав зіткнулися автомобілі «Fiat Doblo» та «Маzda М5». Внаслідок ДТП травмовані водії двох автомобілів та пасажир автомобіля «Маzda М5».

Всіх постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до медичних закладів.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, надали допомогу водію автомобіля «Fiat Doblo». Чоловік опинився затиснутим в салоні понівеченого транспортного засобу та потребував порятунку. З допомогою спецобладнання рятувальники деблокували потерпілого, якого передали бригаді екстреної медичної допомоги.