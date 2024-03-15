Мотор-редуктори – це механізми, що поєднують в одному пристрої електродвигун і редуктор. Вони використовуюся з метою перетворення електричної енергії на механічну.

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Ми пропонуємо великий асортиментний ряд різноманітних моделей черв’ячних, циліндричних, конічних та інших видів редукторів і мотор-редукторів з доставкою по Україні. Редуктори допомагають збільшувати крутний момент вихідного валу, зменшуючи частоту обертання двигуна. Завдяки забезпеченню високих показників ККД такі агрегати широко застосовуються в різних галузях промисловості. Вони мають просту конструкцію та легко обслуговуються без необхідності великих витрат часу та коштів.

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У нас ви зможете в будь-який час купити надійні у використанні редуктори чи мотор-редуктори для виконання задач як в промислових, так і побутових масштабах. Правильний вибір агрегату згідно з технічними параметрами та дотримання рекомендацій виробника стосовно умов експлуатації дозволить забезпечити продуктивну роботу механізмів.

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Великий вибір моделей черв’ячних редукторів та різноманітних видів мотор-редукторів

Черв’ячні редуктори працюють на середніх оборотах, майже безшумно. Вони забезпечують невисокий рівень ККД. Такі агрегати широко використовуються для виконання робіт в приміщеннях з особливими вимогами до шумоізоляції.

Пропонуємо в Києві та інших містах України придбати якісні редуктори, корпуси яких виготовлені з металу (чавуну або алюмінію)

Якісний черв’ячний редуктор – оптимальний бюджетний варіант вирішення задач щодо зниження обертання приводів різних типів, наприклад, обробних верстатів, насосів, конвеєрів, транспортерів та інших механізмів. Такі агрегати з черв’ячною передачею не здатні витримувати інтенсивні навантаження. Вони застосовуються для експлуатації в короткому або середньому по тривалості режимі роботи.

У нас можна купити редуктори з гарантією 12 місяців

Пропонуємо на продаж великий вибір сертифікованих редукторів різних виробників з доставкою по території України. Ми надаємо можливість на вигідних умовах купити потрібний агрегат. Завдяки плавному розгону та функції самогальмування, черв’ячний редуктор забезпечує стабільну та довговічну роботу всієї системи обладнання. «Солід Груп» – надійний, з досвідом більше 10 років, постачальник якісних механізмів.