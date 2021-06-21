Служба автомобільних доріг у Тернопільській області віддасть 52 млн грн ТОВ «Спец-Буд Стандарт» за поточний дрібний ремонт та утримання штучних споруд на автомобільних дорогах державного значення в Тернопільській області.

Йдеться про утримання 16 мостів в області, зокрема на маршрутах Галич-Підгайці-Сатанів та Тернопіль-Скалат-Жванець. В обов’язки підрядника входить очищення мостів, ремонти металевих перил та огородження, видалення порослі кущів, обрізування крон дерев та дрібний ремонт покриття.

Єдиним конкурентом фірми «Спец-Буд Стандарт» на поточних торгах було ТОВ «Техно-Буд-Центр». Під час аукціону конкуренти знизили свої пропозиції на 261 тис. грн, однак ціна переможця була все одно на 41 тис. грн дешевшою, повідомляють Наші гроші.

Як вказали «Наші гроші», компанія «Спец-Буд Стандарт» заробляє на субпідрядах в компанії «Техно-Буд-Центр». Лише протягом 2019 року остання перерахувала «Спец-Буд-Стандарт» приблизно мільйон гривень за експлуатаційне утримання доріг у Тернопільській області.

Компанії «Спец-Буд Стандарт» та «Техно-Буд-Центр» зустрічаються на торгах вшосте. Разом вони беруть участь в тендерах Служби автомобільних доріг у Тернопільській області на експлуатаційне утримання доріг.

Про підрядника

До 2018 року компанію «Спец-Буд Стандарт» очолював батько виконувача обов’язків голови Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Миколи Довгошиї − Григорій Довгошия.

Сьогодні компанією «Спец-Буд Стандарт» володіє Петро Земба, ексдепутат Підволочиської районної ради на Тернопільщині від Єдиного центру Віктора Балоги. Йому також належить ТОВ «СБС-Інвест Груп» з виробництва неметалевих мінеральних виробів.

Протягом 2020-2021 років фірма «Спец-Буд Стандарт» отримала державних замовлень на 162 млн грн. З цієї суми угод на 160 млн грн компанія уклала зі Службою автомобільних доріг у Тернопільській області.

Сам ж син Григорія Довгошиї Микола Довгошия був призначений виконувачем обов’язків очільника Тернопільської САД в липні 2020 року. Раніше він працював старшим оперуповноваженим у Національній поліції України. Під час цієї роботи Довгошия брав участь в розслідуванні кримінального провадження щодо розкрадання державних коштів на підрядах фірми «Техно-Буд-Центр». Станом на червень цього року жодних відомостей про обинувальні вироки немає.