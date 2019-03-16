В Іркутській єпархії РПЦ (Сибірський федеральний округ РФ) створили можливості прийняти на постійне поселення до 200 монахів з України.

Про це заявив керівник місіонерського відділу єпархії В’ячеслав Пушкарьов.

Саме така приблизна кількість насельників Свято-Успенської Почаївської лаври УПЦ МП, котра, за словами очільника ПЦУ митрополита Епіфанія, невдовзі перейде до Православної Церкви України.

«Якщо зараз виникне необхідність прийняти українських братів та сестер з діючих монастирів… то Іркутська єпархія в змозі запропонувати уже підготовлені комплекси для прийому і продовження монашого життя»,- повідомив керівник місіонерського відділу Іркутської єпархії РПЦ, у контексті масових переходів релігійних громад УПЦ МП до автокефальної ПЦУ.

Чи підтримають ініціативу у інших єпархіях РПЦ наразі не повідомляють.

До слова, в самій Росії християнство зараз переживає занепад. Як повідомив голова патріаршої комісії РПЦ з питань сім’ї, захисту материнства та дитинства Дмітрій Смирнов, в Росії «росіяни закінчаться до 2050 року, тут будуть жити інші народи: чечени, інгуші, араби. За 15 років майже третина жителів Росії будуть мусульманами».

Іншу загрозу для росіян становить масове засилля китайців на прикордонних територіях. Вочевидь, плачевну ситуацію зі зменшення чисельності православного населення в Росії планують вирішити за рахунок українців.