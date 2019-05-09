Віряни Православної Церкви України з міста Броди Львівської області у перші дні травня звершили традиційний щорічний хресний хід до Почаївської Лаври.

Цьогоріч до хрестоходців долучився і місцевий військовослужбовець, учасник АТО Володимир Бойко.

Однак потрапити до святині прочанам так і не вдалося – на заваді стали московські монахи разом з козацькою охороною Лаври. Тож паломникам, серед яких були і малолітні діти, довелось молитись під дощем біля брами монастиря. Втім великодні молитовні піснеспіви українською мовою ще більше розлютили охоронців та монахів Лаври і ті викликали поліцію. «Це наша земля!», – бідкались правоохоронцям московські ченці. Але працівники поліції в діях вірян вне побачили жодних правопорушень та відповіли, що земля належить Україні та її народові.