Цими днями на Тернопільщині теплішатиме. За прогнозами Укргідрометеоцентру, вночі можливі невеликі «мінуси», а вдень зберігатиметься плюсова температура повітря.

На стабільне потепління поки надіятися не варто, кажуть синоптики. Адже до регіону наближається інша повітряна маса, яка призведе до сильних вітрів.

«Вже вдень температура повітря у більшості областей підніметься до нуля і вище. На Заході очікується аж +2+7 градусів. На решті території – поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень. Якісь серйозні опади – навряд. Йде нова повітряна тепла маса, холод упиратиметься, тому може посилюватися вітер – закутуйте шию щільніше. Ми, українці, завершуємо свята також на теплій ноті, прийдешня відлига дає нам знак, що весна – буде», – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, до кінця тижня у краї спостерігатиметься відносно тепла погода. Відчуття холоду посилюватиметься через підвищений рівень вологості та сильні вітри.