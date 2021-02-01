Новий циклон зумовлюватиме погодні умови на Тернопільщині у перший день лютого. У регіоні передбачають посилення морозів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

У першій декаді лютого на Тернопільщині спостерігатиметься справжня зимова погода. Новий місяць дебютуватиме черговими снігопадами, мокрим снігом, ожеледдю, налипанням мокрого снігу і навіть дощем, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Періодично можливі морози та відлига.

«Новий місяць – новий циклон. Зима змушує прикусити язики найбільших критиканів. 1-го лютого в Україну знову застрибує активний циклон. Температура повітря найнижчою буде на Заході: вночі -6-12 градусів, вдень -2-5 градусів. На дорогах – ожеледиця. На тротуарах – тим паче».

За прогнозами Укргідрометеоцентру, до середи погода на Тернопільщині буде більш морозяною, а ближче до кінця тижня очікується відлига та снігопади. Такі погодні зміни можуть негативно позначитися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних краян.