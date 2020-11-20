Складні погодні умови спостерігатимуться цими вихідними на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вночі та вранці 21-23 листопада на окремих ділянках доріг області утворюватиметься ожеледиця. Нічні температурні показники знижуватимуться до трьох градусів морозу.

Холоднеча цими вихідними охопить весь західний регіон, – каже синоптик Наталка Діденко. У неділю місцями дошкулятиме сильний вітер.

«Найближчі субота-неділя будуть по-листопадовому холодними. У денні години очікується 0+5 градусів, у нічні години: від 3 тепла до 3 морозу. У неділю на Заході може бути сильний вітер. Дороги будуть слизькими, бо як не опади, то туман, чи мряка, чи просто від вогкості схопить дорогу й тротуар низькою температурою, особливо, вночі, вранці та ввечері».

За попередніми прогнозами синоптиків, складні погодні умови спостерігатимуться у краї і наступного тижня. Зберігатиметься чітка тенденція до зниження температурних показників, а місцями можливий незначний сніг.