На Тернопільщині ускладнюється погода. За прогнозами синоптиків, це пов’язано із переміщенням Балканського циклону та його атмосферних фронтів. Відтак у краї температурні показники знижуватимуться до мінусових, пройдуть дощі з мокрим снігом, а також спостерігатимуться штормові вітри.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині погода буде хмарною. Вночі можливі значні опади: дощ переходитиме у мокрий сніг.

«На дорогах утворюватиметься ожеледиця, слабке налипання мокрого снігу. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, пориви 17 – 22 м/с, хуртовини. Температура вночі 0 – 5º морозу, вдень 0 – 5º тепла. Оголошено штормове попередження – пориви північно – західного вітру 17 – 22 м/с, хуртовини. Вночі значні опади, дощ з переходитиме в мокрий сніг та сніг. І рівень небезпечності».

Протримається прохолодна погода майже до кінця тижня. Початок квітня принесе потепління.

«28-го березня в Україні – різка зміна погоди! До нас переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор’ям і вже розминається, присідає, вдихає-видихає, тренується. У вівторок в Україні очікуються опади. У західних областях можливі сильні опади. Дощі переходитимуть у мокрий сніг. На заході вдень опади послабшають. Вітер з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, 5-12 метрів за секунду. Пориви можуть досягати штормових значень, до 15-22 метрів за секунду», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, потепління слід чекати на початку квітня. Втім, надалі теж варто готуватися до мінливих погодних умов.