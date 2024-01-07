Мороз, сніг і хуртовини: на Тернопільщині оголосили перший рівень небезпечності

8 січня погоду в області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Чорним морем.

За прогнозами обласного гідрометцентру, буде хмарно. Часом сніг, місцями значний. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9 – 14 м/с. Хуртовина. Температура впродовж доби 9 – 14° морозу. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.

У Тернополі хмарно. Часом сніг. Слабке налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9 – 14 м/с. Хуртовина. Температура впродовж доби 10 – 12° морозу.



9-го січня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 17 – 22° морозу, вдень 8 – 13° морозу.

10-го січня – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19° морозу, вдень 4 – 9° морозу.

У зв’язку з похолоданням мешканців Тернополя просять звернути увагу на опалення помешкань.

“Сьогодні та завтра у Тернополі очікується різке зниження температури, тому прошу вас максимально себе убезпечити, особливо що стосується опалення. Зверніть увагу власники індивідуального опалення: включіть котли, щоб уникнути замерзання та можливих аварій, так як уночі очікується до -15°C”, – ідеться у зверненні міського голови Сергія Надала.